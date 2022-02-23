هل باتت اوروبا تترنح في مهب رياح بوتين؟

العالم- ما رأيكم

يرى مراقبون، ان النظام العالمي الجديد تقرر في هذه الجولة من الصراع الخفي بين روسيا والغرب وامريكا وتأثيرها العالمي وما ستكون عليه التوازنات الدولية العالمية مستقبلاً.

وقالوا: ان الانسحاب الامريكي من افغانستان بصورة دراماتيكية مذلة، وتراجع الهيمنة الامريكية الاطلسية، ادى الى بدء العد التنازلي بشكل اسرع بما لا يقاس لتغيير الخارطة السياسية والاقتصادية الاوروبية، بعد اسقاط الناتو والولايات المتحدة في اوكرانيا على يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرين الى ان العالم سيشهد سلسلة من التحولات انطلاقاً من هذين الحدثين المؤسسين في اي عالم سيكون.

واوضحوا، ان العقل البوتيني وعقل النخبة الروسية، يعتمد ما يسمى بتكتيك القضم والهضم، وانه لا يغزو ولا يقتحم، واخذ العبرة جيداً من تجربة افغانستان وانهيار الاتحاد السوفيتي واسباب الاخفاق، وهو يستعرض عضلاته وقوته التي اصبحت مرهوبة مرتين وحقق قفزة هائلة بصناعة السلاح الراقي والمتطور وسبق الغرب مجتمعاً عشرين عاماً على الاقل بانتاج صواريخ خارقة للصوت وطائرات الشبح، ويستخدم الضربة القاسمة ليحقق ما يريد ويذهب الى الدبلوماسية النارية ليخفف عن سياسته التصاعدية.

واكد هؤلاء المراقبين: ان بوتين اظهر من خلال سياسة القضم والهضم ان الدخول الى امنه القومي اصبح ممنوعاً ودونه حرب حتى ولو كانت نووية من خلال استعراض سلاحه الاستراتيجي والنووي وانتشر في البحار واطلق صواريخ الكنجال، ليقول ان اوروبا الشرقية ستعود له وقريباً، كما ان بوتين ألمح بذكاء في خطابه عندما قال لالمانيا والاوروبيين، ان الامريكان اذا ارادوا قطع الغاز الروسي من اجل بيع غازهم، فانه سيؤدي الى انهيارات في اوروبا، لان سعر الغاز الامريكي سيكون اغلى بخمسة اضعاف من الغاز الروسي.

خبراء في الشؤون الروسية اكدوا من جانبهم، ان السبب الاول في الازمة المتفاقمة بين اوروبا وروسيا، هو عدم التزام كييف عاصمة اوكرانيا باتفاقات مينسك. وقالوا ان الرئيس الاوكراني قال بشكل واضح بانه لا ينفذ هذه الاتفاقات، موضحين ان اتفاقات مينسك هي حجر الاساس في ايجاد الحلول الدبلوماسية والسبل الوحيدة في مثل هذه الظروف، معتبرين ان اتفاقات مينسك قد انتهت سابقاً بعد تصريح الرئيس الاوكراني، وايضاً بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك.

وبين هؤلاء الخبراء ان اتفاقات مينسك عبارة عن اتفاقات دولية موقعة من قبل المانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي واوكرانيا وتستهدف استقلال جمهورية دونيتسك واقليم دونباس بخصوص خريطة الطريق بتسوية الازمة الناشئة في شرق اوكرانيا.

بدورهم، اعتبر محللون، ان ما حصل في اوكرانيا خلال صراعها مع روسيا، قد احدثت حالة هيجان في العالم، والكل اخذ موقفاً سياسياً حيال ذلك، لكن بوتين فرض امراً واقعياً باعترافه باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقالوا: ان الاوروبيين يعلمون انهم باتوا في عالم جديد، وان الولايات المتحدة الامريكية تعلم كذلك انها باتت في عالم بوتين الجديد، وليس عالمها الذي كانت تفرضه في السابق.

واوضحوا: أن الخارطة السياسية والاقتصادية الاوروبية بدأت تتغير جراء الواقع الذي فرضه بوتين، وان العقوبات الاوروبية ضد روسيا ليست لها اي تأثير حسب مصادر فرنسية، لان روسيا باتت معتادة عليها ولا تؤثر عليها هذه العقوبات ، لانه لديها خلفيات اقتصادية ممتازة بعلاقاتها مع الصين ودول اخرى، وبالتالي لا تستطيع العقوبات الاوروبية الحد من طموحات او المشروع الروسي في شرق اوروبا، مشيرين الى ان المراقبين يعتقدون جيداً ان هذه ليست الا موجة ضرورية للسياسة، خاصة وان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حاول كثيراً ان يجد حلاً وسطاً لكنه لم ينجح، وبالتالي هو ينتظر شهرين او ثلاثة حتى يعود الى الرئاسة، بتدبير علاقات جيدة مع روسيا.

واضاف هؤلاء المحللين، ان المانيا تعتبر الدولة الاكثر تأثراً بما حدث في اوكرانيا، لذا قامت بتعليق مرسوم الموافقة على طلب الرئيس الاوكراني بالوقف التام لمشروع نقل الغاز الروسي لاوروبا باعتبار انه شريان حيوي لاوروبا عموماً في هذا الظرف بالذات، قبل ان يصل اليها اي غاز آخر، مشيرين الى ان تقديرات الاقتصاديين، تقول بان سعر الغاز سيصبح عشرين ضعفاً في اوروبا، وهذه الزيادة لا يحتمله الاقتصاد الاوروبي.

ما رأيكم..

هل قلب بوتين الطاولة على رؤوس أمريكا والغرب في شرق أوكرانيا؟

ماذا يعني تمديد الغرب بالخطة الروسية ودعوة مجلس مجلس الامن لمواجهة تداعياتها؟

هل أعادت موسكو رسم الحدود بين الناتو ووارسو جديد قد يظهر قريبا؟