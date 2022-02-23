أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 23 فبراير

العالم-الصحافة الايرانية

*جام جم ..

- زيارة رئيس الجمهورية لقطر أنهت عشر سنوات من جمود العلاقات مع الجيران .

* خراسان ..

- رئيس الجمهورية بقمة البلدان المصدرة للغاز .. إيران هي الطريق الآمن لترانزيت نقل الغاز .

* سياست روز ..

- القوى الغربية تخلي ظهر أوكرانيا .. ردود فعل أوروبية أمريكية إنفعالية على موقف روسيا .

* رسالت ..

- ألمانيا تجمد العمل بمشروع نورد ستريم ردا على قرار بوتين بشأن شرق أوكرانيا .

* ابرار ..

- القوى الغربية بالإجتماع الطارئ لمجلس الأمن .. قرار بوتين سيؤدي لتبعات خطيرة لأوكرانيا والعالم .

* آرمان ملي ..

- لحظات حاسمة بفيينا .. والوزير عبد اللهيان يؤكد ضرورة حل جميع القضايا بحزمة واحدة .

* عصر ايرانيان ..

- شظايا الصهاينة الأخيرة بفيينا.. " إسرائيل" تضغط على القوى الغربية لدفعها لإبتزاز إيران .

*اطلاعات ..

- الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية في العراق يكثف جهوده لحل الأزمة السياسية في البلاد.

* جوان ..

- لقاء بين قادة التيار الصدري والبيت الشيعي للخروج من المأزق السياسي الذي يواجهه العراق .

* جمهوري اسلامي ..

- ردود فعل وإنعكاسات دولية واسعة إزاء قيام روسيا بتقطيع أوصال شرق أوكرانيا .

* كيهان..

- ضربة معلم روسية لأمريكا .. بوتين يعترف بإستقلال منطقتين إنفصاليتين بشرق أوكرانيا.

* حمايت ..

- رئيس الوزراء الباكستاني يدعو نظيره الهندي لمناظرة تلفزيونية مفتوحة لحل المشاكل العالقة.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

صحافة

1- سياست روز..

استحوذت التطورات الخاصة بالازمة الاوكرانية على اهتمام واسع النطاق في الصحف الايرانية الصادرة اليوم.. صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( مستقبل أزمة )..

في الازمة الاوكرانية حاولت امريكا ابداء قدرتها على ايجاد اجماع غربي مقابل ما اعتبرته تهديدات روسية , فيما تحركت روسيا لاستعراض مدى قدرتها على تغيير المعادلات بالقارة الاوروبية .

( إن خطأ الرئيس الأوكراني في هذا التحدي بين القوى الغربية وروسيا يكمن بإعتماده على الغرب مقابل الجار الروسي القوي) فهذا الخطأ قاده لاتخاذ مواقف متصلبة ازاء جموريتي الادارة الذاتية بدونيتسك ولوهانسك بشرق اوكرانيا رغم كل تحذيرات موسكو بشأن تعرض السكان من اصول روسية هناك للخطر .

وهكذا قرر الرئيس الروسي الاعتراف باستقلال هاتين الجمهورتين وضمان امنهما بقوات روسية لحفظ السلام .

ان هذه الاحداث كشفت عن واقع ضعف امريكا والقوى الغربية بشكل عام وعدم قدرتها على اتخاذ موقف موحد مقابل روسيا, كما كشفت عن ضعف حلف الناتو.وفي كل الاحوال من المستبعد حدوث مواقف تصعيدية من كلا الجانبين , فالغرب سيكتفي بالعقوبات على روسيا فيما ستكرس الاخيرة وجودها في المناطق المحاذية لاوكرانيا .

2- خراسان ..

حول اوكرانيا ايضا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( أوكرانيا ضحية صراع الفيلة )..

لا يجادل احد في ان احتلال اي بلد لاراضي بلد اخر عمل غير قانوني ومرفوض تماما وسواء كان هذا البلد المحتل روسيا ام امريكا وسواء اكان البلد الذي تعرضت اراضيه للاحتلال افغانستان ام اوكرانيا... والواقع هو انه

( كان الأجدر بأوكرانيا تقييم موقفها وقدراتها والموازنات بشكل واقعي وصحيح في هذه الأزمة التي هي صراع بين الغرب وروسيا )

فبغض النظر عما اذا كانت روسيا هي التي تتنمر ام امريكا والغرب , كان بمقدور كييف التعامل بشكل اكثر ذكاءا وفطنة لتفادي حدوث ما حدث بالفعل في دونباس وانفصال جزء اخر من اراضيها .

فما معنى اصرار اوكرانيا على الانضمام لحلف الناتو وهي تعرف جيدا ان روسيا تعتبر هذه الخطوة خطرا عليها وتعرف ايضا ان روسيا قد تتحرك عندها ؟ كما ان كييف كان ينبغي ان تدرك بان حلف الناتو لن يغامر بدخول حرب من اجلها .

لقد فات الاوان الان و وليس امام اوكرانيا في ظل الظروف والموازنات الحالية سوى تضميد جراحها وتفادي ما هو اكثر خطورة على مستقبلها وسط صراع الفيلة هذا .

3- عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها ( أمريكا مسؤولة عن أي فشل محتمل للمفاوضات )..

لا ندري ماالذي لاتفهمه امريكا من المطالب القانونية التي تطرحها ايران في مفاوضات فيينا لضمان حقوقها في الاتفاق النووي,

( إن بلادنا تطالب بإلغاء الحظر بالكامل وبضمانات بعدم تكرار الإنسحاب من الإتفاق النووي , والمشكلة تكمن بمماطلات أمريكا وأوروبا)

ومن هنا فأن مسؤولية حدوث اي تعثر في المراحل الاخيرة من مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي ستقع على عاتق امريكا وحليفاتها الاوروبيات وليس على عاتق ايران كما يزعم المسؤولون الامريكيون ووسائل الاعلام الامريكية.

ان امريكا تناور بشأن الغاء الحظر وتطرح الغاءات انتقائية فحسب وتماطل بشأن اجراء اختبارات لمصداقية الالغاء كما تماطل بشأن تقديم ضمانات بعدم خروجها من عضوية الاتفاق النووي .فمن الذي يعرقل المفاوضات ؟

4- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها ( بوتين لا يريد الحرب)..

رغم كل الحشود الروسية على امتداد الحدود مع اوكرانيا , يمكن القول ان الرئيس الروسي لم يخطط لاشعال نيران حرب باوروبا , حرب يعرف جيدا بانها ستحمل دمارا لاوروبا ولبلاده ايضا فيما ستبقى امريكا التي لن تشارك فيها بمنأى عن كل ذلك .

( إن إعتراف بوتين بإستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك بإقليم دونباس الأوكراني خفض رغم كل الملاحظات من خطر الحرب بأوروبا)

نعم العالم والامم المتحدة استنكرا القرار الروسي فتغيير الحدود الدولية المعترف بها لاي بلد في العالم امر مرفوض بكل الاحوال , ولكن لا يمكن تجاهل واقع ان لروسيا مخاوفها وهواجسها الامنية التي ادى تجاهلها من قبل امريكا وحلف الناتو واوكرانيا الى دفع الامور بهذا الاتجاه . ان ما حدث قد يفتح قنوات حوار دبلوماسي لتهدئة الاجواء ولحل مشكلة شرق اوكرانيا بمباحثات مباشرة بين موسكو وكييف دون تدخلات غربية .

5- جمهوري اسلامي ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( أفغانستان بين فكي كماشة )

يعصف الجوع والفقر والامراض بالشعب الافغاني في مآساة مروعة

تقف حركة طالبان وامريكا وراءها ..

( إن إصرار طالبان على نفس نهجها وأفكارها وممارساتها المتطرفة حال دون حصول حكومتها بكابول على أي إعتراف دولي)

الامر الذي شكل عقبة كبرى في طريق حصول الشعب الافغاني على المساعدات الانسانية الدولية اللازمة , حيث توصل المجتمع الدولي لقناعة بأن ادعاءات طالبان من انها تغيرت وتعلمت من دروس الماضي , مجرد كلام فارغ فطالبان اليوم هي طالبان قبل عشيرن عاما عندما حكمت بالنار والحديد بكابول ايضا .

من جانبها ساهم الاصرار الامريكي اللاانساني على مصادرة الاموال الافغانية المجمدة بالبنوك الامريكية بذرائع مختلفة في حرمان افغانستان من شراء ما تحتاجه من المواد الغذائية والادوية من الاسواق الدولية بنفسها .