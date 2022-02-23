تسيير 36 رحلة شحن جوي إسبوعيا بين الخطوط الإيرانية والقطرية

العالم - إيران

وبيّن "محمد محمدي بخش" في تصريح حول المباحثات الرامية لتطوير التعاون الإيراني القطري في قطاع الطيران، بأنه تم الاتفاق مؤخرا مع مندوب الخطوط القطرية كمرحلة أولية على تسير 36 رحلة شحن جوي ذهابا وإيابا كل أسبوع وبدون محدوديات.

وأشار أن فيما يخص زيادة رحلات المسافرين اثناء اقامة منافسات كأس العالم 2022 في قطر، تقرر تشكيل فريق عمل يضم الجوازات ومنظمة الطيران والمناطق التجارية الحرة الايرانية، وعقد إجتماعات مع الجانب القطري بهدف الافادة من طاقات جزيرة كيش (بالخليج الفارسي)، بصفتها عاملا مساهما في تنظيم كأس العالم من حيث المجال الجوي والإقامة والزيارة.

وأستطرد أن امير قطر في اجتماعه مع الرئيس ابراهيم رئيسي بالدوحة (أول أمس الاثنين) أكد على ضرورة الانتفاع من مطارات ايران منها مطار جزيرة كيش في تنظيم المونديال وقد أصدر تعمليات بهذا الخصوص.