البرهان يدعو القوى السياسية لإخراج السودان من الأزمة

العالم - السودان

وأفاد بيان للجيش السوداني، بأن البرهان أكد خلال خطابه، أمام ضباط وجنود بمنطقة "الشجرة" العسكرية جنوبي العاصمة الخرطوم، أن "القوات المسلحة لن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة"، داعيا القوى السياسية إلى "التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

وأشار البرهان في خطابه إلى التحديات والتهديدات، التي تحدق بالسودان خلال ما وصفه بالمرحلة "الحرجة"، داعيا كل مكونات المجتمع السوداني إلى التعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد والمحافظة عليها.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.