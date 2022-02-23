الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

البرهان يدعو القوى السياسية لإخراج السودان من الأزمة

البرهان يدعو القوى السياسية لإخراج السودان من الأزمة
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

حث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، القوى السياسية في البلاد على "التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

العالم - السودان

وأفاد بيان للجيش السوداني، بأن البرهان أكد خلال خطابه، أمام ضباط وجنود بمنطقة "الشجرة" العسكرية جنوبي العاصمة الخرطوم، أن "القوات المسلحة لن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة"، داعيا القوى السياسية إلى "التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

وأشار البرهان في خطابه إلى التحديات والتهديدات، التي تحدق بالسودان خلال ما وصفه بالمرحلة "الحرجة"، داعيا كل مكونات المجتمع السوداني إلى التعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد والمحافظة عليها.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

روابط ذات صلة

شاهد..مليونية "كسر القيد" السودانية لإسترداد المدنية

البرهان: العسكريون مستعدون لتسليم السلطة إن حدث توافق وطني

مظاهرات سودانية تطالب بمعاقبة السلطة العسكرية

السودان: مظاهرات حاشدة في الخرطوم مطالبة بالحكم المدني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة استثنائية غدا لبحث الأزمة الأوكرانية

الإمارات تنوي شراء 12 طائرة إلـ-15 من الصين

أردوغان: تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا 'لن يعود بالنفع على أحد'

مباحثات بين ولي العهد الكويتي والرئيس الجزائري

هل يسعى إبن سلمان حقاً للتخلص من الوهابية؟!

البرهان يدعو القوى السياسية لإخراج السودان من الأزمة