مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على قوات الاحتلال في رام الله

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية في البلدة أن قوات الاحتلال تمنع الدخول أو الخروج من طريق النبي صالح الرابط بين شمال الضفة الغربية ووسطها، وتحتجز عشرات المركبات بدعوى تعرضها لإطلاق النار قرب برج عسكري مقام على مدخل القرية.

وأطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء، النار بالقرب من مستوطنة "حلميش" في رام الله.

وقال موقع "0404" العبري: إن مسلحين أطلقوا النار نحو نقطة عسكرية قرب رام الله، دون وقوع إصابات.

وأشار إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال عقب عملية إطلاق النار.

وذكر المحلل العسكري لموقع "واللا" الإسرائيلي، أمير بوخبوط أن هذه العملية هي السابعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.