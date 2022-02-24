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مأرب: استشهاد معتقل يمني في سجون المرتزقة نتيجة التعذيب

مأرب: استشهاد معتقل يمني في سجون المرتزقة نتيجة التعذيب
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

استشهد المواطن اليمني "عبدالله علي سعيد قران" من أبناء مديرية الجوبة، وذلك إثر تعرضه للتعذيب في سجون مرتزقة العدوان بمدينة مأرب.

العالم - اليمن

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي، أن أسرة المواطن قران أبلغت اليوم بوفاته بعد أشهر من الأختطاف في سجون مايسمى بقوات الأمن الخاصة التابعة لمرتزقة العدوان.

وأشار المصدر الى ان الشهيد قران تعرض للتعذيب النفسي والجسدي داخل السجن وتوفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها جراء التعذيب المميت.

وكانت ميليشيا حزب الإصلاح قد اختطفت المواطن قران من داخل مدينة مأرب ومنعت أسرته من زيارته او الإطمئنان على صحته.

وسجلت العشرات من حالات الوفاة نتيجة التعذيب في سجون مرتزقة العدوان بمدينة مأرب حيث يشرف عليها عناصر تكفيرية متطرفة تمارس أقسى انواع التعذيب بحق المختطفين.

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