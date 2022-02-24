رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده

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وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، قال مايغا، إن باريس أعدت "خطة للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم، وبدا ذلك واضحا في خطابها الذي وصفت به المجلس أنه غير شرعي".

وأوضح أن بلاده لم تطلب مغادرة الجنود الفرنسيين لعملية برخان، "لكن يبدو أن فرنسا اتخذت قرارا بالمغادرة على أساس أن مالي تستعد للتباحث مع الإرهابيين".

ولفت إلى أن "موقف فرنسا من السلطة الجديدة جاء نتيجة تصريحات لرئيس السلطة الانتقالية، عاصيمي غويتا، يقول فيها "إن الماليين يموتون منذ 13 عاما".

وردا على سؤال، قال مايغا، إن بلاده تعمل "مع متعاونين روس" بموجب عقد موقع مع موسكو.

وأكد أن بلاده حققت العديد من الانتصارات ضد الارهابيين، قائلا: "لقد استهدفنا قلب الإرهاب لتدمير قواعدهم، ونحن نحقق مكاسب".