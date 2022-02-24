الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

اتهم رئيس الوزراء المالي، شوغويل مايغا، فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده من خلال تأجيج مطالب الحكم الذاتي في الشمال.

العالم - افريقيا

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، قال مايغا، إن باريس أعدت "خطة للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم، وبدا ذلك واضحا في خطابها الذي وصفت به المجلس أنه غير شرعي".

وأوضح أن بلاده لم تطلب مغادرة الجنود الفرنسيين لعملية برخان، "لكن يبدو أن فرنسا اتخذت قرارا بالمغادرة على أساس أن مالي تستعد للتباحث مع الإرهابيين".

ولفت إلى أن "موقف فرنسا من السلطة الجديدة جاء نتيجة تصريحات لرئيس السلطة الانتقالية، عاصيمي غويتا، يقول فيها "إن الماليين يموتون منذ 13 عاما".

وردا على سؤال، قال مايغا، إن بلاده تعمل "مع متعاونين روس" بموجب عقد موقع مع موسكو.

وأكد أن بلاده حققت العديد من الانتصارات ضد الارهابيين، قائلا: "لقد استهدفنا قلب الإرهاب لتدمير قواعدهم، ونحن نحقق مكاسب".

روابط ذات صلة

مقتل 19 ارهابيا شرق عاصمة مالي

أوروبا تعلن تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا

مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين وفقدان 5 في هجوم مسلح شمال مالي

حكومة مالي تدعو القوات الفرنسية إلى الانسحاب من البلاد دون تأخير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أميركا تصعد مع روسيا من البوابة الأوكرانية + فيديو

شاهد بالفيديو.. السلطة الفلسطينية تستبعد فصائل مهمة من المقاومة الشعبية

محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بإنجاز جديد

العراق.. ترقب إعلان تحالف سياسي جديد يضم 88 نائبا

باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده