قرعة الدور النهائي للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023

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وأوقعت القرعة المنتخبين الأردني والكويتي في المجموعة الأولى إلى جانب إندونيسيا ونيبال، في حين جاء المنتخبان الفلسطيني واليمني في المجموعة الثانية إلى جانب الفلبين ومنغوليا.

فيما حل المنتخب البحريني في المجموعة الخامسة إلى جانب تركمانستان، ماليزيا، وبنغلادش.

المجموعة الأول: الأردن، الكويت، إندونيسيا، نيبال.

المجموعة الثانية: فلسطين الفلبين، اليمن، منغوليا.

المجموعة الثالثة: أوزباكستان، تايلاند، المالديف، سريلانكا.

المجموعة الرابعة: الهند، هنونغ كونغ، أفغانستان، كامبوديا.

المجموعة الخامسة: البحرين، تركمانستان، ماليزيا، بنغلادش.

المجموعة السادسة: قرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار، سنغافورة.

وفقا لنظام التأهل الذي حدده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى بطولة كأس آسيا بشكل مباشر، بينما تتأهل أفضل 5 منتخبات حلت في المركز الثاني في المجموعات الست، لتكون هناك 11 بطاقة متاحة أمام 24 منتخبا مشاركا في التصفيات النهائية المؤهلة.

وضمن 13 منتخبا التأهل إلى النهائيات حتى الآن، وهي: السعودية وقطر والإمارات وسوريا والعراق وعمان ولبنان واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وفيتنام وإيران، بالإضافة إلى منتخب الصين مستضيف البطولة.