وزير الخارجية يطلع على مستجدات اوضاع أوكرانيا و الرعايا الايرانيين في هذا البلد

العالم - ايران

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أكد الوزير عبداللهيان على التوصيات الضرورية فيما يتعلق بالإيرانيين المقيمين، وخاصة الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في أوكرانيا، وضرورة توفير الخدمات من قبل السفارة على مدار الساعة للمواطنين الايرانيين الذين يعيشون هناك.

كما أبلغ الدكتور أمير عبد اللهيان سفير ايران في أوكرانيا ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لخروج الطلاب الايرانيين الذين يدرسون في أوكرانيا ، بغض النظر عن التعليمات الحالية وبسبب حالة الطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المكالمة الهاتفية الثانية لوزير الخارجية بعد الاتصال الذي جرى الأسبوع الماضي مع سفير جمهورية إيران الإسلامية في كييف اثر الوضع الحرج في هذا البلد.

يشار ايضا الى أنه ومنذ بداية الأزمة الحالية في منطقة أوراسيا ، شكلت وزارة خارجية بلادنا طاقما خاصا برئاسة نائب رئيس الشؤون المالية ومساعد الشؤون القنصلية والمدير العام لمنطقة أوراسيا، والسفير الإيراني في كييف لرصد آخر التطورات وخاصة وضع التعليمات اللازمة لتوفير التسهيلات للمواطنين المقيمين في هذا البلد وإعلان شروط خاصة لسفارات جمهورية إيران الإسلامية في الدول المجاورة لإنشاء أي مرافق لمساعدة مغادرة الإيرانيين المقيمين في الحالات الطارئة.

هذا ودعا وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا الى التزام الهدوء والاتصال بالسفارة الايرانية والاهتمام بالتعليمات الصادرة عن السفارة في أوكرانيا بالبقاء في الأماكن الآمنة أو المغادرة والعودة إلى إيران.