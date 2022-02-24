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رئيس هيئة الطيران المدني: استمرار الرحلات الجوية بين إيران وروسيا دون قيود

رئيس هيئة الطيران المدني: استمرار الرحلات الجوية بين إيران وروسيا دون قيود
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

 أعلن رئيس هيئة الطيران المدني عن استمرار الرحلات الجوية للمسافرين والشحن بين إيران وروسيا دون قيود، وقال ان اتخاذ القرار بإلغاء الرحلات مرهون بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.

العالم - ايران

وأضاف "محمد محمدي بخش" في مقابلة مع مراسل "إرنا" اليوم الخميس حول وضع الرحلات الجوية بين طهران وموسكو: ان جميع رحلات المسافرين والشحن مستمرة بين إيران وروسيا دون قيود.

وردا على سؤال حول سبب تأخير رحلة خطوط ماهان الجوية إلى موسكو ساعتين هذا الصباح، قال: في الوقت الحالي، لم يتم إخطار هيئة الطيران المدني بقرار إلغاء الرحلات إلى روسيا وهي ليست على جدول الأعمال.

وصرح رئيس هيئة الطيران المدني: لم يتم إلغاء أي من الرحلات الجوية إلى موسكو، وإذا تم الإعلان عن تعليمات جديدة من قبل الأجهزة الأمنية ، فسوف يتم تنفيذها من قبل هيئة الطيران.

يذكر ان مئات الرحلات الجوية في بعض المطارات الروسية تم الغائها أو تعليقها بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا فجر اليوم.

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