رئيس هيئة الطيران المدني: استمرار الرحلات الجوية بين إيران وروسيا دون قيود

العالم - ايران

وأضاف "محمد محمدي بخش" في مقابلة مع مراسل "إرنا" اليوم الخميس حول وضع الرحلات الجوية بين طهران وموسكو: ان جميع رحلات المسافرين والشحن مستمرة بين إيران وروسيا دون قيود.

وردا على سؤال حول سبب تأخير رحلة خطوط ماهان الجوية إلى موسكو ساعتين هذا الصباح، قال: في الوقت الحالي، لم يتم إخطار هيئة الطيران المدني بقرار إلغاء الرحلات إلى روسيا وهي ليست على جدول الأعمال.

وصرح رئيس هيئة الطيران المدني: لم يتم إلغاء أي من الرحلات الجوية إلى موسكو، وإذا تم الإعلان عن تعليمات جديدة من قبل الأجهزة الأمنية ، فسوف يتم تنفيذها من قبل هيئة الطيران.

يذكر ان مئات الرحلات الجوية في بعض المطارات الروسية تم الغائها أو تعليقها بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا فجر اليوم.