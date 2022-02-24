طائرة المقاومة المسيرة من منظار الاعلام الاسرائيلي

العالم - انقلاب الصورة

بيانات جيش الاحتلال المتلاحقة لتغطية ارباكه وفشله أثارت المزيد من البلبلة في أوساط المعلقين والمراقبين الذين أشاروا ان الجيش فشل في اعتراض الطائرة علی الرغم من ادعائه بأنها كانت تحت نظره قبل دخولها المجال الجوي الاسرائيلي. الامر الذي جر عليه انتقادات وطرح العديد من علامات الاستفاهم.

أجواء الارباك والتضارب التي سادت بيانات الجيش والتقارير الاعلامية ترافقت مع حال من القلق والرعب سادت المستوطنات الشمالية حيث سارع المستوطنون للجوء الی الملاجئ.

واكد محللون سياسيون اسرائيليون ان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حقق نصراً مهماً علی صعيد الوعي بسبب ان الاسرائيليين ردوا وهو اعاد المسيرة الی لبنان.

ورأی خبراء اسرائيليين ان رد الجيش الاسرائيلي كان مبالغاً فيه فقد استخدم طائرات حربية ومروحيات وصفارات انذار وقبة حديدة لم تنجح في اعتراض المسيرة، بحيث قال مصدر امني ان الجيش الاسرائيلي اعطی بهذه الردود، نصراً معنوياً للسيد نصرالله.

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6059248/