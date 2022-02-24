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الصدر يتحدث عن جهات تمارس ضغوط على القضاء العراقي

الصدر يتحدث عن جهات تمارس ضغوط على القضاء العراقي
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

رفض زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الضغط على القضاء وشدد هيبته واستقلاله وعدم تسيسه .

العالم - العراق

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