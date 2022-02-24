النقل العراقية تنفي توقف حركة الملاحة الجوية

العالم - العراق

وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي، في بيان تلقته، إن "إدارة الحركة الجوية العراقية مستمرة بشكل انسيابي ولا تواجه اي عارض ونوضح لبعض القنوات الفضائية عن أن ما تداولته من خبر مفاده اضراب المراقبين الجويين عن العمل، مما أدى الى إيقاف الأجواء العراقية عارٍ عن الصحة بكل تفاصيله ونؤكد لوسائل الاعلام أن المراقبين الجويين ملتزمون بإدارة الحركة الجوية للطائرات العابرة والمغادرة والقادمة في مطار بغداد الدولي والمطارات العراقية الاخرى".

وتابع الزيادي: "في الوقت الذي تشهد الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية انتعاشاً غير مسبوق في عدد الطائرات المستخدمة للممرات في الفضاء العراقي خلال الفترة الاخيرة من قبل الشركات الدولية والعالمية ويعد انجازا بحد ذاته يحسب للعراق والعراقيين جميعاً، تواجهنا مثل هذه الاخبار التي تؤثر بشكل سلبي على سمعة العراق امام العالم لذا نأمل من الجميع التأني في النشر وندعو وسائل الاعلام والقنوات الفضائية إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والحصول عليها من مصادرها الرسمية".