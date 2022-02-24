اعلان حظر التجول الليلي في العاصمة الأوكرانية

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وأضاف كليتشكو: "أعلن فرض حظر التجول ويجب أن يعلم المواطنون أنه لن يكون هناك أي تحرك في جميع أنحاء المدينة ليلا".

وقال إن "حظر التجول سيمتد من الساعة 22,00 حتى الساعة 07,00" مشيرا إلى أن وسائل النقل العام لن تعمل خلال هذه الفترة لكن محطات المترو ستبقى مفتوحة لاستخدامها ملاجئ في حال تعرض المدينة لضربات عسكرية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.