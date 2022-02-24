الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلان حظر التجول الليلي في العاصمة الأوكرانية

اعلان حظر التجول الليلي في العاصمة الأوكرانية
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرض حظر التجول ليليا في العاصمة الأوكرانية للحفاظ على أمن السكان على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العالم-اوروبا

وأضاف كليتشكو: "أعلن فرض حظر التجول ويجب أن يعلم المواطنون أنه لن يكون هناك أي تحرك في جميع أنحاء المدينة ليلا".

وقال إن "حظر التجول سيمتد من الساعة 22,00 حتى الساعة 07,00" مشيرا إلى أن وسائل النقل العام لن تعمل خلال هذه الفترة لكن محطات المترو ستبقى مفتوحة لاستخدامها ملاجئ في حال تعرض المدينة لضربات عسكرية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

روابط ذات صلة

بوتين يحشر بايدن بالزاوية ويسقطه بالضربة القاضية !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في بانوراما.. هل أشرفت مفاوضات فيينا على نهاياتها؟

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. العمليات العسكرية التي بدأت في لوغانسك وآفاق الأزمة الأوكرانية

اعلان حظر التجول الليلي في العاصمة الأوكرانية

المغرب يستبعد تأثير أزمة أوكرانيا على تمويل الأسواق والاحتياجات

بوتين يحشر بايدن بالزاوية ويسقطه بالضربة القاضية !

بالفيديو..ردود الفعل الدولية ازاء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا