الافراج عن اربعة عسكريين فرنسيين في افريقيا الوسطى

العالم-افريقيا

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) مانكور ندياي على تويتر "لقد تم إطلاق سراح موظفي مينوسكا الأربعة الذين تم اعتقالهم في مطار بانغي".

وأكدت المعلومات السفارة الفرنسية في بانغي على تويتر ومكتب المدعي العام في بانغي لوكالة فرانس برس بدون مزيد من التفاصيل.

وألقت قوات الأمن القبض على أربعة جنود من الفيلق الأجنبي التابع للجيش الفرنسي من جنسيات فرنسية ورومانية وإيطالية وبلغارية وهم يرتدون اللباس العسكري وحاملين السلاح ويضعون شارة مينوسكا في آلية مدرعة لا تحمل أي شارة الاثنين أمام مطار بانغي.

وعلى الفور اعلنت السفارة الفرنسية والأمم المتحدة أنهم عناصر في وحدة حراسة رئيس أركان قوة مينوسكا لحفظ السلام الجنرال ستيفان مارشنوار وأنهم نقلوه الى المطار للتوجه إلى باريس.

ولكن على الفور انتشرت صور أسلحتهم الموضوعة على الأرض بالإضافة إلى أوراقهم الثبوتية ومقطع فيديو لعملية اعتقالهم، على نطاق واسع على حسابات خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، واتهمهم البعض بأنهم أرادوا "اغتيال" الرئيس فوستين تواديرا الذي كان قد حط للتو في بانغي.