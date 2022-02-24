إرسال المزيد من الطائرات الحربية الأمريكية  إلى شرق أوروبا

العالم-الأمريكيتان

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، ستصل 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" على الأقل، إلى إستونيا وليتوانيا ورومانيا في وقت لاحق اليوم.

وذكر التقرير أن كل دولة ستستضيف طائرتين. أدى سوء الأحوال الجوية إلى تأخير وصول المروحيات، لكن من المقرر وصولها إلى مواقعها، اليوم الخميس.

يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس جو بايدن عزمه تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في أوروبا من خلال نقل ما يصل إلى 8 طائرات من طراز "إف 35"، و20 مروحية "إيه إتش 64" من ألمانيا إلى منطقة البلطيق، و12 مروحية من ذات الطراز من اليونان إلى بولندا.

جاءت حركة الأصول العسكرية الأمريكية في الوقت الذي أطلقت فيه روسيا عملية عسكرية بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن أنفسهما ضد القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.