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رئيس الوزراء البريطاني يعلن فرض عقوبات على روسيا

رئيس الوزراء البريطاني يعلن فرض عقوبات على روسيا
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت عددا من قطاعات الاقتصاد الروسي، منها القطاع المصرفي والطيران.

العالم-اوروبا

وقال جونسون أمام البرلمان، اليوم الخميس، إن العقوبات تشمل الحظر على تصدير المنتجات العالية التكنولوجيا لروسيا والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

وتشمل العقوبات أيضا وقف بريطانيا رحلات شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" إلى المملكة المتحدة.

وقررت تجميد جميع أصول مصرف "في تي بي" الروسي للتجارة الخارجية، إضافة إلى قيود على حجم الودائع المالية التي يمكن للجهات الروسية والأفراد من روسيا أن يمتلكوها بحساباتهم في المصارف البريطانية.

وستحظر بريطانيا التعاملات التجارية مع الشركات الروسية بالدولار والجنيه الاسترليني.

كما لم يستبعد جونسون فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المالية بين المصارف.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن لندن ستعمل على "إخراج" روسيا من الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن بريطانيا ستعمل على التنسيق مع الشركاء من أجل التخلي عن النفط والغاز الروسي.

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