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الاعرجي يعقد لقاء أمنيا مع سفراء روسيا وسوريا وإيران في بغداد

الاعرجي يعقد لقاء أمنيا مع سفراء روسيا وسوريا وإيران في بغداد
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن التعاون ضمن المركز الأمني الرباعي في بغداد والذي يضم إلى جانب العراق كلا من روسيا وإيران وسوريا، أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان، اليوم الخميس، أن "مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، أجرى اليوم الخميس، زيارة إلى المركز الرباعي لتبادل المعلومات، والتقى سفراء الدول الصديقة والشقيقة سوريا، إيران، وروسيا، المشاركة في المركز الرباعي لتبادل المعلومات، بحضور الجهات الاستخبارية والأمنية للدول المشاركة في المركز".

وأضاف البيان: "استعرض المشاركون، خلال اللقاء، واقع البيئة السورية على الحدود العراقية السورية، وآخر المستجدات الأمنية في المنطق" وأثنى الأعرجي، وفقا للبيان، على الدول الصديقة والشقيقة "في رصد ومتابعة تحركات الإرهابيين"، مؤكدا أن "التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته وأن المركز الرباعي لتبادل المعلومات، له دور في تقديم المعلومة وحسم الكثير من القضايا، وأن تشكيله يعد نقطة إيجابية".

وأكد الأعرجي أن "العراق لن يسمح بأن تكون الجماعات الإرهابية على حدوده"، مشدداً على أن "العراق لن يتعامل مع مجاميع إرهابية، إنما يتعامل مع دول وحكومات شرعية ذات سيادة، وهذا هو ديدن الدول التي تحترم سيادتها وسيادة الآخرين".

وأعرب عن خشية "العراق من أن يكون هنالك مخطط لعودة الإرهابيين وانتشارهم في المنطقة، ما يولد حالة من عدم الاستقرار"، مبينا أن "ما حصل في سجن الحسكة وسيطرة الإرهابيين على السجن لأسبوع كامل هو دليل على عدم قدرة قوات سوريا الديمقراطية على حماية هذا المكان".

كما شدد الأعرجي على "أهمية استمرار عمل المركز الرباعي لتبادل المعلومات، ودعمه بشكل أكبر، لكونه يعزز العلاقة الوثيقة فيما بين البلدان التي اشتركت في المركز في ظروف صعبة وحساسة"، لافتاً إلى أن "العراق ينظر بعين كبيرة إلى من وقف معه أيام المحن".

وتشكل المركز الأمني الرباعي بين العراق، وروسيا، وسوريا، وإيران، في سبتمبر/ أيلول عام 2015، أي بعد نحو عام من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، على مساحات واسعة من الأراضي العراقية شمالي وغربي البلاد .

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