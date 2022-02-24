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بالفيديو..المليونيات السودانية وقرب افلاس الحكومة الإنقلابية

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

استخدمت القوات الامنية والعسكرية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين عبر مليونية دعت لها لجان المقاومة السودانية في شرق ووسط الخرطوم وذلك في اطار الحراك المستمر لإسقاط الحكومة الانقلابية.

العالم - مراسلون

ما زالت الحكومة الانقلابية تبحث عن حلول عاجلة لتزايد الازمات التي تعتري كل مفاصلها، خاصة الجانب الاقتصادي فاصبحت تثقل علي المواطن حتي في معاشه لكيلا تعلن إفلاسها تماما، وايقن الشعب السوداني الا جدوي سوي الخروج الي الشوارع عبر المليونيات المعلنة وغير المعلنة حتي يتم إسقاط حكم العسكر، وانطلقت المواكب من معظم شوارع الخرطوم لتلتقي في شارع الستين وسط الخرطوم تلازمها هتافات وشعارات تدعو لاسقاط العسكر.

وقالت الحد المتظاهرات: "في كل بيت اصبح شهيد، في كل حي اصبح وجع، لذا الموضوع اصبح اكبر من اننا نطالب بالمدنية ، الحكومة المدنية حقنا ومطلبنا الاساسي وهمنا الاكبر المدنية والقصاص للشهداء".

وقال متظاهر آخر: "لن نرضى ان يحكمنا العسكر نهايي لانريده ان يبقى الحكومة، نحن نريد مجلس مدني والرئيس نختاره نحن الشعب، والشارع الان خرج ليس من اجل الفوضى وحسب ما يزعون نحن مدمينن مخدرات وصعاليك، ويشوه صورتنا، لا نحن خرجنا من اجل اصلاح وطننا".

تاتي المليونيات غير المعلنة من اجل تشتيت جهود وخطط القوات الامنية ومن اجل استمرار الحراك حتى اسقاط النظام العسكري.

اما هنا في ميدان شروني قبالة شارع القصر بدأت الحشود زحفها نحو القصر الرئاسي، لتقابلها كالعادة القوات العسكرية بوابل من القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ما ادي لحدوث مئات الاصابات وسط المتظاهرين ما بين كر وفر بينهم والقوات العسكرية.

ويزداد اصرار الشارع السوداني عقب كل مليونية لمواصلة المسيرات والمواكب في ظل تدهور الأوضاع، وعدم مبالاة السلطة العسكرية لهذا الحراك وضعف الاحزاب السودانية لإحداث تغيير بعد ان لفظها الشعب السوداني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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