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بايدن: لن نشارك في أي أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا

بايدن: لن نشارك في أي أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض كل مبادرات حسن النية التي قدمتها امريكا والدول الأخرى.

العالم-الاميركيتان

وأضاف أن بوتين هو من اختار أن يشن هذه الحرب وعليه أن يتحمل نتائج ذلك.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه وافق على فرض عقوبات قوية على روسيا ووضع حدود لما يمكن أن تصدره من منتجات.

وأفاد بايدن بأنهم سيعملون على الحد من قدرات روسيا على تمويل قدراتها العسكرية.

وأشار إلى أن العقوبات على روسيا ستؤثر على مصارفها التي تمتلك أرصدة مالية بقيمة تريليون دولار، موضحا أنهم سيقيدون

وذكر بايدن في كلمته أن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها.

وأكد الرئيس الأمريكي أن قوات بلاده لن تشارك في أي أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا، مبينا في السياق أنه أمر القوات الأمريكية بالتحرك شرق أوروبا لدعم الحلفاء هناك.

وأعلن بايدن أنه فوض البنتاغون لإرسال مزيد من قواتنا العسكرية إلى ألمانيا.

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