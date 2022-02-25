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مقتل مدرسين اثنين جراء قصف أوكراني على مدينة غورلوفكا بمنطقة دونباس

مقتل مدرسين اثنين جراء قصف أوكراني على مدينة غورلوفكا بمنطقة دونباس
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

لقيا مدرسان اثنان مصرعهما، جراء استهداف الجيش الأوكراني لمدرسة بمدينة غورلوفكا بمنطقة دونباس بقصف مدفعي جسب "روسيا اليوم".

العالم - روسيا

وأفاد موفد قناة روسيا اليوم بأن مدرسين اثنين لقيا مصرعهما، جراء استهداف الجيش الأوكراني لمدرسة بمدينة غورلوفكا بقصف مدفعي.

كذلك قال رئيس إدارة المدينة، إيفان بريخودكو، إن القوات الأوكرانية بدأت صباح الجمعة قصفا جديدا استهدف مدينة غورلوفكا، ومناطق سكنية أخرى في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أدى لمقتل مدرسين في قصف مدفعي على المدرسة.

وأضاف أن الجيش الأوكراني يواصل الآن قصف منطقة زايتسيفو، وقرية غاغارين.

وبحسب المصدر ذاته فإن القصف الذي تعرضت له المدينة خلال اليوم الماضي أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين.

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