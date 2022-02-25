روسيا تعلن السيطرة الكاملة على المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبيل + فيديو

العالم - روسيا

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تم الاتفاق مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على الأمن المشترك لوحدات الطاقة.. ويواصل أفراد المحطة النووية خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي".

أضاف البيان أن "إجراءات الدفاع عن المحطة النووية تضمن عدم قيام الإرهابيين أو القوميين باستفزازات نووية".

هذا وأعلن رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنهاء الحصار المائي الذي نفذه نظام الحكم الأوكراني حول القرم بعدما استعادت شبه الحزيرة الهوية الروسية في عام 2014 وأصبحت من جديد واحدا من الأقاليم الروسية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد صرح بأن وصول قوات روسية إلى مقاطعة خرسون في جنوب أوكرانيا أتاح إعادة فتح قناة شمال القرم لاستئناف إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المحلي، يفيم فيكس، في الحديث لـ"سبوتنيك": "تم كسر الحصر المائي للقرم بفضل جهود القوات المسلحة الروسية والقرارات التي أعلنها رئيس روسيا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.