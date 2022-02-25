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روسيا تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية

روسيا تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية.

العالم - روسيا

وبحسب "نوفوستي" أوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان اليوم الجمعة أن القوات الروسية دمرت أثناء العملية في أوكرانيا 18 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى و7 منظومات من راجمات الصواريخ و41 قطعة من المركبات العسكرية وخمسة زوارق قتالية.

كما أسقطت القوات الروسية خمس طائرات مقاتلة وطائرة مروحية وخمس طائرات مسيرة أوكرانية، حسبما أفاد المتحدث.

وأضاف أنه خلال الأعمال العدائية ألقى أكثر من 150 جنديا من مختلف صنوف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا، وأن بيبنهم 82 جنديا تابعون للحامية الأوكرانية في جزيرة زمييني بالبحر الأسود في منطقة أوديسا.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه بعد استسلام هؤلاء العسكريين وتوقيعهم على تعهد بعدم المشاركة في المعارك، ستتم إعادتهم إلى عائلاتهم.

واليوم الجمعة واصلت القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها في أوكرانيا.

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