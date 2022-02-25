الدفاع الروسية: وحدة بحرية في الجيش الأوكراني ألقت سلاحها وطلبت ممرا آمنا للانسحاب

العالم - روسيا

وفي نفس السياق أكد الممثل الرسمي لجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، في تصريح صحفي، أن مشاة البحرية الأوكرانية انسحبوا من مواقعهم بالقرب من قرية زاموجنوي في دونباس.

وقال باسورين إن "عناصر الكتيبة الأولى من اللواء 36 مشاة البحرية، الذين أرادوا إنقاذ حياتهم، انسحبوا من مواقعهم في منطقة زاموجنوي، تاركين أسلحتهم وذخائرهم".

تتزامن هذه التطورات مع إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية.