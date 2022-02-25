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تحديد دولة للتوجه إليها .. خطة مصر لإجلاء رعاياها من أوكرانيا

تحديد دولة للتوجه إليها .. خطة مصر لإجلاء رعاياها من أوكرانيا
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

دعت السفارة المصرية في كييف بأوكرانيا، المواطنين المصريين المتواجدين في وسط وجنوب أوكرانيا إلى الاستمرار في التواجد بالمنازل لحين هدوء الأوضاع.

العالم - مصر

وأهابت السفارة المصرية بالمواطنين المتواجدين في خاركوف والمدن الشرقية بأن "يستمروا في الالتزام بالتواجد في المنزل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على مسار أمن لخروجهم".

وأوضحت أنه "بالنسبة للسادة المواطنين في المدن الغربية والذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولندية فإن السلطات البولندية تسمح بدخول كل الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوما للعودة إلى أرض الوطن".

ويتراوح عدد المصريين في أوكرانيا ما بين 5 و6 آلاف مصري بعضهم مقيم والآخر من الطلاب والأكثرية من إجمالي عدد المصريين في أوكرانيا يعتبرون من الطلاب المسافرين بغرض الدراسة فقط حسب ما قاله خالد محمد، رئيس لجنة شباب الجالية المصرية في أوكرانيا،

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن إطلاق عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

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