باحث استراتيجي: سلطات كييف ادوات بيد حلف شمال الاطلسي

العالم - خاص بالعالم

وقال حسن في حديث لقناة العالم الاخبارية، ان ليس من مصلحة الشعب الاوكراني ان تكون له علاقات غير جيدة مع اقليم دونباس، واضاف ان الشعبالاوكراني ف يدونباس كان محروم من ابسط حقوقه الانسانية.

واوضح حسن ان السلطات في كييف هم تبع وادوات واصحاب دور وظيفي للحلف الاطلسي، من اجل الحفاظ على مصالح دول حلف الشمال الاطلسي في شرق اوروبا.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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