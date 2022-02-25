نصائح هامة لمرضى كورونا

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نصائح يحتاجها مريض كورونا:

البقاء على تواصل مع الطبيب

على المصاب بكورونا الحصول على المعلومات العلميّة من الفريق الطبي أو الطبيب الخاص الذي يتابع حالته والتزام الإرشادات والنصائح التي يقدّمها. كما يُفضّل أخذ استراحة من الأخبار التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن كورونا ومستجدّاته.

التحدّث مع الأهل والأصدقاء

من الضروري تجنب الانعزال والحفاظ على التواصل المستمرّ مع الأهل والأصدقاء عن طريق الهاتف ومكالمات الفيديو، لتعزيز الحالة العاطفية لدى المريض والتقليل من الانعزال الذي يعيشه والتوتر النفسي المستمرّ. مع الإشارة إلى أنّ هذا الأمر يقي من الاضطرابات النفسية ويساهم في تحسين مناعة الجسم.

الاهتمام بالحالة النفسية

عادةً ما تكون الحالة النفسية الأكثر تأثّراً عند مريض كورونا أثناء العزل المنزلي، ممّا يُضعف مناعة الجسم ويفاقم من أعراض المرض. لذلك يُنصح بالتواجد داخل غرفة تدخل إليها أشعة الشمس لتحسين الحالة المزاجية بالإضافة إلى مناقشة كافة الأمور والتفاصيل مع الأصدقاء ولو عن بُعد، للتقليل من التوتر والقلق.

الالتزام بروتين يومي

يُنصح بالالتزام بروتين يومي مليء بالأمور البسيطة التي تحارب الملل وتساعد المريض على الشعور بالإنتاجيّة بالرغم من فترة العزل والمرض التي يقضيها بمفرده في المنزل. ويمكن تنظيم وقت للاستحمام وارتداء الملابس والتكلم مع الأصدقاء والكتابة أو القراءة أو مشاهدة التلفاز.

ترطيب الجسم باستمرار

لا بدّ من الحرص على ترطيب الجسم باستمرار من خلال الإكثار من شرب الماء بما لا يقلّ عن 8 أكواب يومياً، تجنّباً لجفاف الحلق الذي يزيد من أعراض كورونا. كما يساهم شرب الماء باستمرار في تحسين صحّة الجسم وتزويده بالأوكسيجين الضروري لدعم عملية التنفس أثناء الإصابة.

تناول غذاء صحّي

من النصائح الأكثر أهمّية، الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن يتضمّن كافة العناصر الغذائية الضرورية للجسم من فيتامينات ومعادن. إذ يساعد هذا الأمر على التعافي من كورونا بشكلٍ أسرع كما يحافظ على الصحّة ويقوّي الجهاز المناعي.

الحصول على قدرٍ كافٍ من النوم

يحتاج الجسم إلى الراحة والنوم الكافي والجيّد من حيث عدد الساعات والجودة أيضاً. ولأنّ مريض كورونا عادةً ما يواجه اضطرابات في النوم، يمكنه ممارسة التأمل أو بعض العادات المهدئة قبل الخلود إلى الفراش، نظراً لقدرة النوم على تحسين مناعة الجسم وتقويته.