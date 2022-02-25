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سفارة روسيا في بيروت: بيان خارجية لبنان أدهشنا بمخالفتها ​لسياسة النأي بالنفس

سفارة روسيا في بيروت: بيان خارجية لبنان أدهشنا بمخالفتها ​لسياسة النأي بالنفس
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أشارت ​السفارة الروسية​ في لبنان، في بيان، إلى أن البيان الذي صدر عن ​وزارة الخارجية والمغتربين​ اللبنانية "أثار الدهشة لدينا بمخالفتها ​سياسة النأي بالنفس​ واتخاذها طرفاً ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علماً أن روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".

العالم ـ لبنان

وأعلنت السفارة أن "أساس سياسة روسيا الاتحادية ليس سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية، بل حفظاً للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلتها حكومة كييف بعد تنصلها من تنفيذ العديد من الإتفاقيات ولا سيما اتفاقية مينسك".

وأكدت أن "روسيا لم تشن حرباً بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس، بناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ باستقلالهما"، مشددة على أن "روسيا تسعى دوماً لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كل الأشكال العدائية، وأن يكون لكل دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها".

وكانت قد أشارت وزارة الخارجية أمس، إلى أنّ "انطلاقًا من تمسّك لبنان بالمبادئ الرّاسخة والنّاظمة للشرعيّة الدوليّة الّتي ترعى الأمن والسّلم الدوليَّين، وفي طليعتها مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وأمن حدودها، وإيمانًا منه بوجوب حلّ النّزاعات كافّة الّتي قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلميّة، أي عبر التفاوض، ومن خلال آليّات الوساطة الّتي يلحظها القانون الدّولي، الّذي ينبغي أن يبقى الملاذ الأوحد للدّول تحت مظلّة الأمم المتحدة، ونظرًا لما شهده تاريخ لبنان الحديث من اجتياحات عسكريّة لأراضيه، ألحقت به وبشعبه أفدح الخسائر الّتي امتدّ أثرها البالغ لسنوات طويلة على استقراره وازدهاره، فإنّ لبنان يدين اجتياح الأراضي الأوكرانية، ويدعو روسيا إلى وقف العمليّات العسكريّة فورًا، وسحب قوّاتها منها، والعودة إلى منطق الحوار والتّفاوض كوسيلة أمثل لحلّ النّزاع القائم، بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الجانبين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبيّة والعالم مآسي الحروب ولوعتها".

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سفارة روسيا في بيروت: بيان خارجية لبنان أدهشنا بمخالفتها ​لسياسة النأي بالنفس

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