إجلاء رئيس الاستخبارات الألمانية من أوكرانيا عبر عملية خاصة

العالم - روسيا

ونقلت مجلة “فوكس” الألمانية عن مصادر في جهاز الاستخبارات، أن “كال” كان قد توجه إلى أوكرانيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية، لإجراء مباحثات مع نظرائه هناك حول تداعيات تهديدات موسكو.

وأضافت المجلة أن بدء التدخل العسكري الروسي، فجر الخميس، أدهش رئيس الاستخبارات الألماني كغيره.

وأشارت إلى أن “كال” لم يتمكن من مغادرة الأراضي الأوكرانية خلال عمليات الإجلاء التي نفذتها الخارجية الألمانية، بسبب تأخره عن اللحاق بإحدى الرحلات.

وعقب ذلك، نفذت وحدات خاصة من الاستخبارات الألمانية، عملية خاصة لإجلاء “كال” والفريق المرافق له.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول عملية إجلاء “كال”.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.