شاهد..لبنان بعد المسيرة "حسان"

العالم - استوديو بيروت

وقال نادر في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "استوديو بيروت" إن صلب معركة الكيان الصهيوني يقوم على منظومات الدفاع الجوي، وان الدفاعات الجوية هي الرادع الاساسي والحصانة لحمايته، لكن مع المسيرة "حسان" ودخولها اجواء الاراضي المحتلة دون القدرة على الرد عليها من قبل منظومات الدفاع الجوي الصهيونية، تغيرت المعادلة بالنسبة للكيان الصهيوني، لان اغلب مواقعه العسكرية اصبحت عرضة للضربات من قبل المقاومة في لبنان.

واضاف، ان الكيان الصهيوني، كان يحاول تقيد قدرات المقاومة عبر استهدافها في سوريا او تحديد حجمها ومستواها، لكن بعد المسيرة حسان ذهبت كل محاولاته ادراج الرياح.

واشار نادر الى ان المسيرات اصبحت تصنع في لبنان والصواريخ تحول الى صواريخ دقيقة في لبنان، لذا المعركة بين الحروب اصبحت من الماضي ودشنت المقاومة عبر مسيرة حسان مرحلة جديدة للمعركة بين العدو.

واوضح نادر ان الكيان الصهيوني في هذه المرحلة الجديدة سوف يعمل على استراتيجية جديدة، لان كل استراتيجياته السابقة مع مسيرة حسان اصبحت غير فعالة.

وأكد نادر، ان المقاومة من خلال المسيرة حسان اثبتت ان ما اعلن عنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن قدرات المقاومة هو نموذج بسيط من قدراتها.

بين نادر، أن فلسفة الكيان الصهيوني تقوم على ان كل يهود العالم يجب ان ياتوا الى اراضي فلسطين المحتلة مع لايجاد الأمان، لكن بعد المسيرة حسان تزلزل هذا الامان ولم يعد الكيان الصهيوني الحصن الحصين ليهود العالم.

وأكد نادر، ان المقاومة ليست فقط صواريخ واسلحة، انما هي بيئة متكاملة وثقافة وسياسية وعلم، ولها قدرة عسكرية و امتداد ثقافي و اجتماعي واقتصادي وعلمي وهندسي وكل هذه المقومات تجعل من لبنان عبر المقاومة صاحب قوة في المنطقة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6061673