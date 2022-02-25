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شاهد.. آخر تطورات الوضع الانساني في اوكرانيا

الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المنظمة الدولية لحماية حقوق الانسان غيث أحمد إن المنظمة سجلت حوالي 70 الف نازح اوكراني يحاولون الدخول الى الاراضي البولندية.

العالم - خاص بالعالم

واوضح غيث في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن هناك عدد هائل من النازحين الاوكرانيين يحاولون العبور الى الارضي البولندية.

وتابع، ان النازحين هم من المدنيين الاوكرانيين والعرب والاجانب، لكن حتى هذه اللحظة لم يعرف بان هل هناك منظمات من المجتمع الدولي في بولندا تستقبل هذا العدد الهائل من النازحين او لا.

واشار غيث الى ان النازحين يحاولون العبور الى بولندا من خلال معبر خدمي كان ينقل فيه بعض البضائع من الاراضي الاوكرانية الى بولندا وليس مخصصا لعبور المواطنين.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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