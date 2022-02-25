موسكو: زيلينسكي سيخضع للمحاكمة في يوم ما

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وقال ردا على سؤال من مراسل Euractiv الإخبارية حول "ما إذا كان زيلينسكي سيقتل في عملية عسكرية روسية: "آمل ألا يحدث ذلك".

وأضاف: "في مرحلة ما سيخضع للمحاكمة".

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لا يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وشددت على أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".