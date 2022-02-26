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تونس تكذّب بيان السفارة الأوكرانية حول موقفها من الاحداث الاخيرة

تونس تكذّب بيان السفارة الأوكرانية حول موقفها من الاحداث الاخيرة
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية التونسية مساء الخميس بيانا أعلنت فيه عن موقفها الرسمي تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مكذّبة ما نشرته السفارة الأوكرانية في تونس.

العالم-تونس

وقالت الخارجية في بيانها: "تتابع تونس بانشغال التطور السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدة التوتر في المنطقة".

وأضافت أنه "ومن منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفض النزاعات بين الدول، تدعو تونس جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية".

وتابعت: "تهيب تونس بالمجموعة الدولية لبذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات والدفع نحو التوصل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة بما يمكن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جهة أخرى، جاء البيان ردا غير مباشر على بيان نشرته السفارة الأوكرانية في تونس يوم الخميس، زعمت من خلاله أن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أدان العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ودعم وحدة أراضيها.

والتقى السفير الأوكراني فلاديمير خومانيتس وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بحضور رئيسي البعثتين الدبلوماسيتين لبولندا ورومانيا.

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