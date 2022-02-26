تسريبات جديدة عن إغتيال الناشط الفلسطيني بنات.. تعرّض لـ42 ضربة

العالم - فلسطين

وأكد طبيب التشريح الفلسطيني سمير أبو زعرور أنه تعرض المغدور لـ42 ضربة في أنحاء جسده.

وفي تصريح مع قناة الجزيرة أضاف طبيب التشريح أن لم يتم إضافة أي إصابة لم يُشاهدها فريق التشريح في التقرير الطبي، لافتًا إلى أن الوفاة وقعت بسبب الاختناق جراء غازل الفلفل الذي تعرض له نزار.

كما كشف تقرير الطب الشرعي أن جثة نزار ظهرت عليها كدمات وخدوش وأن الوفاة غير طبيعية بعكس ما أعلنت السلطة.

في السياق قال غسان بنات شقيق المغدور نزار: لا يُعقل أن يتم تشكيل لجنة تحقيق من نفس السلطة التي نفذت جريمة قتل نزار.

كما كشفت وثيقة مسربة عن النائب العام أكرم الخطيب أكد فيها أن مذكرة اعتقال نزار صدرت لشرطة الخليل، ومحاولة اعتقاله من قِبل الوقائي لم يكن وفق القانون.

يذكر أنه قُتل نزار على يد قوة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حَضرت إلى منزله واعتقلته ليلاً، وفي ساعات الصباح الأولى أعلنت وفاته