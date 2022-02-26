عادل عبد المهدي: سيبقى شبح الاستبداد الصدامي بعيدا عن العراق

العالم-العراق

وكانت بعض القيادات السياسية في العراق قد حذرت وفي مناسبات عدة من حدوث اقتتال داخلي في البلاد على خلفية الانسداد السياسي الحاصل بعد الانتخابات، والإخفاق في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال عبد المهدي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، "سيبقى شبح الاستبداد الصدامي والحرب الداخلية بعيدا، وان البلاد ستجد بعض توازناتها بشكل او اخر ما دامت هناك انتخابات فيها درجة من الحريات، وقضاء فيه درجة من الاستقلالية وحكم القانون، واحزاب تتنافس لتشكيل الحكومة، وجماعات تنشط ومواقع تواصل اجتماعي ومنصات اعلامية يجد فيها المواطن حريته للتعبير".

وأضاف "دون ان يعني هذا ان الانتخابات نزيهة كلها، او ان القضاء ليس فيه ثغرات وتدخلات، او ان اوضاع الاحزاب سليمة كلها، او ان توجهات الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ايجابية كلها".