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افتتاح معرض الصادرات الايرانية في طاجيكستان

افتتاح معرض الصادرات الايرانية في طاجيكستان
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

افتتح معرض الصادرات الإيرانية، في "دوشنبه" عاصمة طاجيكستان اليوم السبت، بحضور محافظ خراسان الرضوية والسفير الإيراني لدى طاجيكستان .

العالم - ايران

وقال رئيس دائرة التجارة الخارجية للصناعة والتعدين ومنظمة التجارة في محافظة خراسان رضوي "محمد علی امیر فخریان" في مقابلة مع مراسل "ارنا"، ان المعرض السادس الخاص بالجمهورية الإسلامية الايرانية اقيم في دوشنبه بهدف دعم الإنتاج وإزالة حواجز التصدير.

وأضاف، ان المعرض احتضن 50 من المنتجين التابعين لمحافظات خراسان رضوي ويزد وطهران ومركزي وقم وخراسان شمالي وكهكيلويه وبويرأحمد وألبرز وأصفهان وسمنان.

وتابع،: سيعرض المنتجون الإيرانيون في هذا المعرض منتجات الألبان، والصناعات التحويلية، والأسلاك والكابلات، والآلات والمعدات، والمنظفات، والمنتجات الكيماوية، وقطع غيار السيارات، والكهرباء والإلكترونيات، ومنتجات الصلب ومواد البناء.

وتعد طاجيكستان ثامن أكبر وجهة تصديرية في محافظة خراسان رضوي. وتم تصدير سلع بقيمة 40 مليون دولار من هذه المحافظة إلى طاجيكستان في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري الايراني، بزيادة قدرها الف و239 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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