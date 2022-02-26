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شاهد.. آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أفاد عيسى عيسى مراسل العالم في موسكو، أن روسيا اعطت فرصة للرئيس الاوكراني للتفاوض لكنه رفضها فتم استئناف العملية العسكرية.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لتطورات الازمة الاوكرانية مع استمرار العملية العسكرية الروسية في شرق اوكرانيا أشار مراسلنا الى أن الرئيس الأوكراني قد أكد ان روسيا تفرض شروطها على أوكرانيا وبالتالي استمرت روسيا بعملياتها العسكرية على الاراضي الأوكرانية دفاعا عن أمن روسيا الحدودي.

وأكد مراسلنا أن هناك قوات خاصة شيشانية ستمارس حرب المدن اذا استمرت العملية.

ونوه مراسلنا الى أن روسيا تطالب بعدم انضمام اوكرانيا لحلف الناتو، مشيرا الى أن هناك من الجنود الاوكرانيين من استجاب لطلب روسيا بتسليم انفسهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أصدرت أوامرها للقوات بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد رفض كييف التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق العمليات النشطة في الاتجاهات الرئيسية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع تشكيلاتنا بتوسيع زحفها على جميع الاتجاهات وفقا للخطة العسكرية الموضوعة".

وتابع: "تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح للهجوم على مواقع القوات الأوكرانية".

كان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة.

وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.

وأكد ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو، عقد قمة الحلف الافتراضية في 25 فبراير، سيناقش خلالها زعماء الدول المتحالفة الوضع في أوكرانيا والخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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