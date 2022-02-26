عبد اللهيان: نسعى لاتفاق في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء

العالم - ايران

وناقش منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وكبير المنسقين لمحادثات فيينا في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم السبت آخر التطورات في مفاوضات فيينا .

في معرض استعراضه للتطورات الأخيرة في محادثات فيينا ، وصف بوريل الأزمة في أوكرانيا بأنها لها عواقب وخيمة على السياسة العالمية والأوروبية.

واستعرض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جهود جميع الأطراف مؤكدا على أن محادثات فيينا وصلت إلى مرحلة حرجة وتتطلب قرارات جادة من الجميع.

بدوره شكر أمير عبد اللهيان جهود جوزيف بوريل ، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات ، وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا ، وشدد على أن الخيار المؤكد للجمهورية الإسلامية الايرانية هو عدم تجاوز خطوطها الحمراء .

وفي إشارة إلى استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق جيد ، شدد وزير الخارجية الايراني على ضرورة اتخاذ قرار سياسي من الجانب الآخر وأضاف: إيران تسعى إلى اتفاق جيد ، ولكن في إطار المصالح الوطنية واحترام خطوطها الحمراء في المفاوضات.

وفيما يتعلق بالازمة الاوكرانية دعا وزير الخارجية الايراني إلى حل سياسي للأزمة .

وأكد أمير عبد اللهيان ، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمنسق الأعلى لمحادثات فيينا ، أن المحادثات وصلت إلى مرحلة حرجة وأن جميع الأطراف قد أكملت معظم الطريق بشكل جيد.

وأضاف أمير عبد اللهيان في الختام : "بعض القضايا المهمة المتبقية يمكن حلها والتوصل إلى اتفاق نهائي إذا اتخذ الغرب مقاربة واقعية".