الأسرى الفلسطينيون يواصلون انتفاضتهم ويدعون الى النفير والمؤازرة

العالم - فلسطين

وحذر الأسرى في بيان صحفي الأحد، بعنوان "انتفاضة السجون"، من أنهم يسيرون نتيجة التعنت الصهيوني نحو الإضراب المفتوح عن الطعام بمشاركة السجون والفصائل كافة دون استثناء، مطالبين شعبنا بأوسع حملة إسناد لهم خلال هذا الإضراب.

وأشاروا إلى أن السجون تحولت منذ أشهر وبعد عملية "نفق الحرية" لساحة مواجهة مفتوحة، "مواجهة لا تنتهي في ظل محاولات فرض إجراءات تضييقية خانقة علينا من السجان، والتي نواجهها في كل مرة بالرفض الفعلي والقولي، والذي يتوج بفضل الله، ومن ثم وقفتكم معنا بالنصر والحفاظ على منجزاتنا".

وبينوا أن آخر هذه الهجمات كانت محاولة تقليص ساعات خروجهم إلى الساحات، والتي يواجهونها حاليًّا بأدوات مختلفة من إضراب وإغلاق للأقسام وحل للتنظيمات، ولا تزال انتفاضتهم في مواجهة السجان مستمرة في يومها الثاني والعشرين.

ودعا الأسرى جماهير شعبنا للمشاركة يوم الثلاثاء القادم في يوم النفير والغضب الشعبي في الوطن وخارجه، حيث ستنطلق مسيرات الإسناد من مراكز المدن عند الساعة 11:00 صباحًا باتجاه نقاط التماس في محافظات الوطن كافة.

وطالب الأسرى جماهير شعبنا وقواه وفئاته الحية بالوقوف إلى جانهم بالأدوات الضاغطة على المحتل الغاصب، حتى إرجاع حقوقهم، وتحقيق حريتهم التي هي أساس حل مشاكلهم ومعاناتهم.

كما وجهوا رسالة إلى الفصائل في الضفة وغزة لتشكيل لجان طوارئ مساندة لحراكهم في السجون بحراك في الشارع وعند نقاط التماس.