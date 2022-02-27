'أطباء السودان' يعلن حصر 34 إصابة خلال مظاهرات أمس

العالم - السودان

وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان، الأحد: "34 حالة إصابة تم حصرها، من بين الإصابات 5 حالات نتيجة الضرب المبرح بالهراوات إحداهما أدت لحدوث كسر في الجمجمة، وحالتي إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع، و10 إصابات بقنابل صوتية"، دون تفاصيل عن بقية الإصابات.

والأمس، تظاهر آلاف السودانيين، بالعاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني (وسط)، استمرارا لفعاليات المطالبة بالحكم المدني، ورفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

والسبت، أعلنت "لجنة أطباء السودان"، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 83 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون تعليق من السلطات السودانية، التي تنفي عادة مثل هذه الاتهامات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.