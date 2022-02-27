تدريب 120 ضابطا أمنيا لتأمين الانتخابات في الصومال

العالم - افريقيا

ووفق بيان البعثة في الصومال حضر التدريب، الذي انتهى في مقديشو، 120 ضابطا يعملون في العمليات والمراكز المشتركة (JOCs) ومكاتب أوضاع المرأة في مقديشو والدول الأعضاء الفيدرالية.

تم تنظيم التدريب من قبل مكون الشرطة التابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والمجموعة المتكاملة لدعم الانتخابات (IESG) التابعة للأمم المتحدة في الصومال.

ولفت البيان إلى أنه غطى التدريب عدة مواضيع شملت جمع وتحليل المعلومات، وإدارة البيانات، والمراقبة والتحقيق وكتابة التقارير، وعرض البيانات، وأشار منسق تدريب وتطوير الشرطة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ، مساعد مفوض الشرطة كوفي أميفينكو ، إلى أن المعلومات الجيدة تضمن الكفاءة والفعالية التشغيلية.