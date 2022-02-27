العتبة الكاظمية: عدد زائري الإمام الكاظم (ع) تجاوز الـ10 ملايين

العالم-العراق

وذكرت العتبة في مؤتمر صحفي ان "العتبة عملت على توفير الأجواء لضمان انسيابية الزيارة في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)"، مستدركة "نعلن نجاح مراسم الزيارة".



وأضافت ان "عدد زائري الإمام الكاظم تجاوز الـ10 ملايين"، مقدمة الشكر لـ"جميع الجهات الحكومية وغيرها والتي ساهمت بانجاح الزيارة".

وتتوجه حشود كبيرة من الزائرين سنويا في الـ25 من شهر رجب الاصب صوب مدينة الكاظمية المقدسة في بغداد مشياً على الاقدام لأداء مراسم الزيارة الرجبية بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام، في وقت تنتشر فيه المئات من المواكب الخدمية والطبية على طول الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات الاخرى لتأمين الاحتياجات للزائرين.