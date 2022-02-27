7 مشروبات تخلصك من برودة القدمين

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تساعد بعض المشروبات على زيادة تدفق الدورة الدموية بالجسم والأطراف، ومن ثم تعمل على التخلص من برودة القدمين في الشتاء، حسبما نشر موقع "Food.ndtv".

1-مشروبات الأعشاب

تعد مشروبات الأعشاب آمنة وفعالة، حيث تعمل تقوية جهاز المناعة في محاربة العدوى البكتيرية والفيروسية وتخفيف الأعراض المصاحبة، إلى جانب زيادة تدفق الدورة الدموية بالجسم، ومن ثم تدفئة القدمين واليدين.

وتشمل مشروبات الأعشاب: الزنجبيل واليانسون والنعناع والبابونغ وغيرها، لكن يجب استشارة الطبيب في حال تناول أي دواء تجنبًا لتفاعله معه.

2-الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر واحد من أكثر المشروبات الصحية، حيث يعمل على تحفيز وظائف الجسم، ويساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تدفق الدم والتخلص من برودة الأطراف.

3-المشروبات الحمضية

تحتوي المشروبات الحمضية مثل عصير الليمون والبرتقال والجريب فروت على فيتامين سي الذي يعمل على محاربة الالتهابات وتقوية المناعة للتصدي للأمراض والعدوى، كما تزيد من حجم الدم المتدفق لجميع أعضاء الجسم، بما في ذلك الأطراف.

4-عصير الأفوكادو

يعد الأفوكادو من الفواكه الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تدعم صحة وسلامة القلب والأوعية الدموية وتحسن عمل الدورة الدموية.

ويحتوي الأفوكادو على الفوائد نفسها الموجودة في البذور النيئة مثل بذور الكتان وبذور الشيا.

5-مشروب الكاكاو الساخن

يعتبر الكاكاو الساخن واحدًا من المشروبات الشتوية التي تساعد على زيادة حرارة الجسم ومنحه التدفئة اللازمة عن طريق تحسين تدفق الدورة الدموية به، حيث يحتوي على الفلافونيدات التي تعد من مضادات الأكسدة الفعالة في ذلك.

6-القرفة

يساعد تناول مشروب القرفة الساخن سواء بالحليب أو بدونه على تدفئة الجسم وتعزيز صحة الأوعية الدموية وتدفق الدم خلالها، وبالتالي التخلص من برودة اليدين والقدمين بالشتاء.

7-عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة البوليفينول والنترات، والتي تعمل على توسيع الأوعية الدموية، كما يؤدي شرب كوب من عصير الرمان إلى تحسين تدفق الدم والأكسجين في الأنسجة والعضلات.