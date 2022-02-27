بسبب الازمة الاوكرانية.. سيناريو يرعب الصهاينة ويتعلق بإيران

خاص بالعالم

عساف اوريون وعاموس يادلين من معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي اللذين كتبا في مجلة فورينج افرينس الامريكية مقالاً تحت عنوان" لماذا يعني شرق أوسط ما بعد امريكا دوراً أكبر في الامن الاقليمي؟" وقالا: ان الحرب في اوكرانيا، تجعل الساحة الدولية تمرّ بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة. تعمل موسكو على تقويض النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، وصوغ هيكل أمني يتوافق ومصالحها الاستراتيجية في اوروبا، ويمنع اوكرانيا من الانضمام الى الناتو.

واضاف الكاتبان: سيؤثر تقويض النظام العالمي وصعود روسيا والصين كقوى عالمية تتحدى الهيمنة الامريكية بميزان القوى في الشرق الاوسط وقدرة "اسرائيل" على المناورة بين واشنطن وبكين وموسكو.

وتابع الكاتبان: تعزيز النفوذ الروسي والصيني في الشرق الاوسط له تأثير مباشر في سباق التسلح الاقليمي وفي الميزة العسكرية النوعية التي تتمتع بها "اسرائيل"، وفي هذا الواقع، تحتاج "اسرائيل" الى تعزيز تجالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري والامني.

واستطردا الكاتبان بالقول: المحادثات النووية في مرحلة حاسمة، ومن الواضح ان الولايات المتحدة مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة من اجل الوصول الى توقيع جديد للاتفاق مع ايران.

واكد الكاتبان، ان على "اسرائيل" الاستعداد لسيناريو توقيع القوى مع ايران اتفاقية نووية لا تخدم مصالحها الامنية القومية، وكجزء من هذا، يمكن للاتفاقية الغاء الحظر او جزء كبير منه، ولن تحد من مشروع المعارف التقليدية طيول الاجل وقدرات النيران المتقدمة، ولن تضر بمعرفة ايران وقدراتها النووية، ولن تفرض على طهران ثمناً لاعمالها في المنطقة ضد "اسرائيل" وفي هذا السيناريو - سيتكثف تهديد ايران الامني الشامل "لاسرائيل".

يبحث هذا الموضع مع ضيف الحلقة: الاكاديمي والباحث السياسي الدكتور مهند الظاهر من العاصمة السوري دمشق..