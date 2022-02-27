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خطوة في طريق تعزيز العلاقات الثقافية بين إيران و لبنان

خطوة في طريق تعزيز العلاقات الثقافية بين إيران و لبنان
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الثقافة الإيراني، لبنان بأنه بلد الثقافة والمقاومة والكرامة وقال ‌إن زيارته إلى لبنان هي خطوة في طريق السعي إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين إيران و لبنان.

العالم - إيران

وكتب محمد مهدي إسماعيلي، الذي وصل لبنان أمس السبت على حسابه على تويتر: إن زيارة لبنان العزيز بدعوة من الصديق وزير الثقافة الدكتور محمد المرتضى خطوة في طريق السعي إلى تعزيز العلاقات الثقافية وتوأمة الأهداف والقضايا.

وأضاف: إننا نحيي فعاليات أيام الفجر الثقافية الإيرانية من لبنان بلد الثقافة والمقاومة والعزة.

وبدأ وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي أمس السبت زيارة إلى لبنان للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان، وسيفتتح هذا الحدث الثقافي والفني غدا الاثنين بأداء الأوركسترا الوطنية الإيرانية .

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