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احباط عملية خرق احد انابيب النفط شرقي بغداد

احباط عملية خرق احد انابيب النفط شرقي بغداد
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت مديرية شرطة الطاقة في العراق، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على أربعة متهمين وإحباط محاولة خرق لأحد أنابيب النفط في ناحية النهروان شرق بغداد.

العالم - العراق

وقالت المديرية في بيان ان " فوج شرطة النفط الرابع احبط محاولة فاشلة لعصابات تهريب النفط ومشتقاته في ناحية النهروان شرق العاصمة بغداد، حيث تمكنت قوة تابعة إلى الفوج من إلقاء القبض على أربعة متهمين وبندقية "كلاشنكوف" كانت بحوزتهم وضبط عجلة محملة بمادة "الجت" الزراعية للتمويه أثناء عملية خرق أحد الأنابيب النفطية ومحاولة سرقة المنتوج".

واضافت ان "العصابة كانت تستخدم العجلة المحملة بمادة "الجت" ونشرها على الطريق لغرض إيهام المارة من أنهم يعملون في الزراعة وتم الكشف عليهم من قبل إحدى الدوريات وإلقاء القبض على جميع أفراد العصابة".

واشارت المديرية الى انه "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلة والمضبوطات داخل احدى مراكز شرطة النفط للتحقيق معهم ومعرفة الجهات التي خلفهم ومحاسبتهم قضائيًا وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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احباط عملية خرق احد انابيب النفط شرقي بغداد

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