العالم - تونس

وقال سعيد - خلال لقائه، اليوم الأحد، رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان ووزير الخارجية عثمان الجرندي بقصر قرطاج، وفقًا لبيان الرئاسة التونسية - إن الدولة التونسية لن تبخل أبدًا حتى على شخص واحد بالإحاطة والرعاية في كل مكان.

وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي إن الاتصالات مستمرة مع سفراء روسيا واوكرانيا وبولونيا ورومانيا في تونس، في إطار استعداد بلادنا لاجلاء التونسيين الى المناطق الحدودية الأوكرانية أين ستستقبلهم سفرات تونس هناك.

وأكد الوزير إثر لقاءه مع رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة اليوم الأحد،أن الجهود كثيفة حتى تكون عملية الإجلاء منظمة ومحكمة، وأن الاتصالات متواصلة كذلك مع مختلف المنظمات الإنسانية.

وكشف الجرندي عن وصول العديد من التونسيين وخاصة الطلبة إلى مولدافيا، مؤكدا أنه تم تجميعهم والاحاطة بهم في انتظار مغادرتهم نحو رومانيا.

وأضاف أن الوزارة على اطلاع على كامل التفاصيل وانه من المتوقع ان تحدد قائمات التونسيين الذين وصلوا إلى رومانيا وبولونيا مساء اليوم، ليتم على ضوء ذلك إرسال طائرات عسكرية أو مدنية حسب الحاجة، لتأمين عمليات الإجلاء.

كما أكد مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية التونسية محمد الطرابلسي، أنه لم يتحدد بعد موعد إقلاع أول طائرة؛ لإعادة الجالية التونسية بأوكرانيا.

وقال الطرابلسي - في تصريح خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، اليوم الأحد إن أفراد الجالية بصدد العبور إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، وسيتم الإسراع في إجلائهم إلى تونس بشكل عاجل، موضحا أن كل المشاكل تم تجاوزها بما فيها التأشيرات بعد لقاء وزير الخارجية عثمان الجرندي مع سفيري رومانيا وبولندا، مشيرا إلى أن التونسيين الحاملين لجوازات سفر منتهية الصلاحية بإمكانهم التوجه لسفارة بولندا أو رومانيا من أجل مدهم بوثائق للخروج من البلد.

يذكر أن وزارة الخارجية التونسية أوضحت، أمس، أن وزارة الدفاع والناقلة الوطنية على جاهزية تامة لتأمين الرحلات الجوية اللازمة للجالية التونسية حال دخولهم إلى الأراضي الرومانية والبولندية، موضحة أن خلية الأزمة المعنية بمتابعة أوضاع أفراد الجالية بأوكرانيا بإشراف مباشر من وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عقدت اجتماعا افتراضيا مع كل من ممثلي وزارة الدفاع الوطني والخطوط الجوية التونسية؛ من أجل الاستعداد الجيد لتأمين عودة أفراد الجالية بأوكرانيا إلى تونس.