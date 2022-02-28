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انتفاضة الأسرى.. مواجهات في كافة اقسام سجن 'ريمون'

انتفاضة الأسرى.. مواجهات في كافة اقسام سجن 'ريمون'
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

ذكر نادي الأسير، مساء أمس الأحد، أن كافة الأقسام في سجن “ريمون” تشهد مواجهات مع قوات القمع الإسرائيلية.

العالم - فلسطين

وبحسب موقع "القدس" نقلا عن معلومات وصفها بـ"الأولية التي نشرها النادي"، فإن مواجهة كبيرة جرت في قسم (7)، دون معرفة التفاصيل.

وبين النادي، أن هذا الأمر دفع الأسرى في كافة الأقسام بالتكبير والطرق على الأبواب.

وكان النادي، ذكر أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت ظهر الاحد قسمي (3) و(8) في سجن “ريمون”، وحالة من الاشتباك المباشر جرت بين الأسرى والسّجانين.

وأشار النادي، إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون عمليات اقتحام متكررة، منذ مطلع هذا الشهر ومع بداية انتفاضة الأسرى المستمرة لليوم ال22 على التوالي.

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