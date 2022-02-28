وفاة ثلاث نساء بحريق مستشفى الهندية في كربلاء

العالم-العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحريق الذي اندلع داخل مستشفى الهندية في كربلاء مساء الاحد اسفر عن وفاة ثلاث نساء".

من جهتها أوضحت دائرة صحة كربلاء المقدسة أنه بعد أن "قامت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع العاملين في المُستشفى من إخماد الحريق بشكل تام، ومن ثم المباشرة بعمليات البحث والتقصي، تم العثور على ثلاث جثث وانتشالها من قبل فرق الدفاع المدني، وتسليمها إلى قسم الطبابة العدلية وفق الإجراءات القانونية".

وفي السياق ذاته، كشف مصدر أمني، أن "الجثث تم العثور عليها بواسطة الكاميرات الحرارية تحت ركام السندويج بنل اثناء عمليات التبريد التي حصلت داخل مستشفى الهندية".

وكان مصدر أمني أفاد، بتسجيل حالات إصابة جراء حريق اندلع في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء.