الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة ثلاث نساء بحريق مستشفى الهندية في كربلاء

وفاة ثلاث نساء بحريق مستشفى الهندية في كربلاء
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر محلي، بوفاة ثلاث نساء بحريق مستشفى الهندية في محافظة كربلاء المقدسة.

العالم-العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحريق الذي اندلع داخل مستشفى الهندية في كربلاء مساء الاحد اسفر عن وفاة ثلاث نساء".

من جهتها أوضحت دائرة صحة كربلاء المقدسة أنه بعد أن "قامت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع العاملين في المُستشفى من إخماد الحريق بشكل تام، ومن ثم المباشرة بعمليات البحث والتقصي، تم العثور على ثلاث جثث وانتشالها من قبل فرق الدفاع المدني، وتسليمها إلى قسم الطبابة العدلية وفق الإجراءات القانونية".

وفي السياق ذاته، كشف مصدر أمني، أن "الجثث تم العثور عليها بواسطة الكاميرات الحرارية تحت ركام السندويج بنل اثناء عمليات التبريد التي حصلت داخل مستشفى الهندية".

وكان مصدر أمني أفاد، بتسجيل حالات إصابة جراء حريق اندلع في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء.

روابط ذات صلة

حريق في مستشفى الهندية و صحة كربلاء تعلق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد نجاح الزيارة الرجبية.. فتح الطرق في الكاظمية شمالي بغداد بالكامل

المحجبات والتمييز- الجزء الثاني

المحجبات والتمييز- الجزء الاول

الداخلية الأردنية تفرج عن 466 موقوفا إداريا

التعليم الاردنية تبدأ اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

التوتر الجزائري المغربي: قواعد عسكرية عند الحدود- الجزء الثاني