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شاهد بالصور..الملايين يحيون ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)

شاهد بالصور..الملايين يحيون ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

أحيا الملايين الذكرى السنوية لاستشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام) في مدينة الكاظم، بالعاصمة العراقية، وقالت أجهزة عراقية رسمية أن نحو 10 ملايين شخص شارك في المراسم، التي تخللها تشييع رمزي للامام الكاظم عليه السلام.

العالم - منوعات

وفيما يلي استعراض لبعض الصورة حول المراسم:

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